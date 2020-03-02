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هذا ما كشفه وزير الصحّة عن تطورات "الكورونا" في لبنان

2
MARCH
2020
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أكد وزير الصحة حمد حسن ان عدد المصابين بفيروس "كورونا" عشرة في لبنان وجميعهم أتوا من الخارج اي انه لم يسجل انتقال اي عدوى ولم يتحول الفيروس عندنا الى وباء انتشاري.


ورأى حسن، في حديث لـ"صوت لبنان 100.3 - 100.5"، ان الأمر مطمئن طالما يتم الالتزام بالارشادات العالمية وتوجيهات وزارة الصحة وقيام البلديات والقوى الأمنية بدورها، معتبرا ان الوعي العائلي لجهة اللجوء الى الحجر المنزلي في حال الشكوك بخطر الاصابة يشكل أعلى منسوب وقائي لتجنب إنتشار الفيروس.


وأوضح ان كورونا في مرحلة اختبارية في كل دول العالم وتداعياته قد تكون سلبية على المتقدمين في السن وعلى من يعانون من الأمراض المستعصية، مشددا على ضرورة التقيد بالنظافة الذاتية والحد من التنقلات.


وأشار وزير الصحة الى بدء العمل على تقليص الرحلات من ايران وايطاليا عن طريق جمعها من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى وطنهم والى الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية صالحة".

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