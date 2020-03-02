شريم: سيتم البدء بدفع مستحقات بعض الملفات العالقة في صندوق المهجرين

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أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم انه بسعي مباشر من الرئيس ميشال عون سيتم البدء بدفع مستحقات بعض الملفات العالقة في صندوق المهجرين وبحسب الاقدمية، قائلة: "قررنا المباشرة بدفع الاموال المرصودة لملفي الترميم المتضرر والاعمار ويمكن للمواطنين الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة الاسماء التي استحق الدفع لها".

وأوضحت شريم أنها المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية فستكون بعد ثلاثة اشهر وستستكمل معالجة مواضيع القرى ما دون العشر ملفات.

واشارت الى أنه تم تشكيل لجنة للانماء الريفي للتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات الدولية من اجل وضع خطة للانماء تشمل القرى المهجرة ومناطق الريف اللبنانية.