كورونا - لبنان: الاماكن ال ١٠ التي من الافضل تجنبها

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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي سلسلة تعاميم تتعلق بالإرشادات والتجهيزات المطلوبة للوقاية من الفيروس وقد طلب من القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات واتحاداتها والمخاتير في القرى التي ليس فيها بلديات وجوب المبادرة الى إرشاد المواطنين ودعوتهم الى غسل اليدين جيداً بعد التداول بالنقود وتعقيم الهاتف الخلوي دورياً، كما واجتناب التواجد في أماكن التجمعات العامة قدر المستطاع، وفي حال اضطرارهم الى ارتيادها اتخاذ التدابير الوقائية التي عمّمتها وزارة الصحة العامة، ولا سيما في الأماكن التالية:

1. المراكز التجارية

2. صالات المناسبات الإجتماعية

3. دور العبادة

4. المباريات الرياضية

5. النوادي على أنواعها

6. محطات ووسائل النقل (أوتوبيس، سيارات الأجرة، التاكسي وغيرها)

7. المطاعم والمقاهي والفنادق

8. الحدائق العامة

9. مدن الملاهي

10. مراكز التسلية ودور السينما

ان محافظة جبل لبنان إذ تشدّد على أهمية توعية المواطنين منعاً لتعرّضهم لالتقاط فيروس كورونا، تأمل إيلاء الموضوع العناية الضرورية، والمتابعة الدورية الى حين تجاوز المحنة.