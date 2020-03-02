دياب: الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة

A + A -

اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب ان الدولة في حالة ترهل وضعف والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا، لافتا الى أن اللبنانيين قلقون على حاضرهم ومستقبلهم والخوف يتمدد من الوضع المالي الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الى الظروف الاجتماعية وصول الى الهموم الصحية.

واشار دياب أمام السلك الديبلوماسي الى أن هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين ، قائلا:" أمامنا معضلات كبرى وآليات الدولة مكبلة بقيود طائفية وحمل الحكومة ثقيل ومهمتها معقدة ونحن مصصمون على تفكيك التعقيدات والانتقال الى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة".

وأضاف دياب: "لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة".