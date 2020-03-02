مار شربل لشابة: ما تخافو كورونا بلبنان رح ينتهي.. والأب لويس مطر يؤكد الأعجوبة!

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انتشر تسجيل صوتي صباح اليوم على تطبيق "واتساب"، افاد ان شابة توجّهت الى دير مار مارون في عنّايا وتواصلت مع الأب لويس مطر واخبرته ان القديس شربل ظهر لها وطلب منها ان تأخذ ترابا من الدير وتغليه وتصفّيه، ثمّ تنقله الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

موقع لبنان في اوستراليا تواصل مع قيم دير مار مارون - ضريح القديس شربل في عنايا الأب لويس مطر، الذي اكّد صحّة الخبر، مشيرا الى انّه قدّم ما طلبته الشابة وساعدها، واخبر انّها ستتوجّه كما طلب منها القديس شربل الى المستشفى وتعطي التراب الى الطبيب المسؤول عن مكافحة الكورونا.

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