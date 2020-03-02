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عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2020

2
MARCH
2020
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 الأخبار: «نهج سلامة» يهدّد الحكومة

«كورونا» ـ 10: انتهت مرحلة الاحتواء

«تحسين الشروط» قبل لقاء موسكو: دمشق تواجه الغزو التركي براً وجواً

 

 


البناء: اتفاقات أفغانستان تفتح باب الانسحاب الأميركيّ من المنطقة… وباب الصراع على الميراث سورية وقوى المقاومة لمواجهة الغزو التركيّ وسراقب خط أحمر… وأسبوع حاسم دياب يسعى لإنضاج حضانة فرنسيّة مصريّة لحكومته… بانتظار واشنطن والخليج

 

 

 

اللواء: المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم
مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية.. ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني

 

 

 

نداء الوطن: "المركزي" يضخّ 100 مليون دولار في المصارف
حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!

 

 

 


النهار: 600 شركة للسياحة والسفر مهدّدة بالاقفال

 

 

 


الجمهورية: إقفالات للوقاية من "كورونا"

 

 

 

الديار: حرب حقيقيّة بين سوريا وتركيا بعد مقتل 33 جندياً تركياً وسقوط طائرتين سوريّتين
القيادة السوريّة تعلن أنها ستحرّر أرض سوريا من الإرهابيين ومن تركيا.. وأردوغان يستنجد ببوتين
قتال وجهاً لوجه بين الجيش السوري وحزب الله ضدّ الجيش التركي واستشهاد 8 من حزب الله

 

 

 

the daily star: Govt to step up consultations over Eurobond

 

 

 

l'orient le jour: Devant l’offensive turque, le Hezbollah paie un lourd tribut à Idleb

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