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أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2020

2
MARCH
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظت مصادر إعلامية اشتداد الهجمة التي تستهدف الحكومة مع اقتراب موعد استحقاق اليوروبوند ورصدت تركيز القنوات التلفزيونية والصحف القريبة من حكومات الخليج والدول الغربية على تظهير الحكومة بالفشل والضياع بسبب إصرارها على عدم الدفع في موعد الاستحقاق ورفضها الأخذ بوصفات صندوق النقد الدولي وتوقعت المزيد من التصعيد حتى 9 آذار.

 

كواليس

توقعت مصادر عسكرية أسبوعاً ساخناً في شمال سورية يظهر التوازنات الحقيقيّة للقوة بين الجيشين السوريّ والتركيّ والحلفاء الميدانيّين الذين يقاتلون إلى جانب كل منهما، وعلى هذه الجولة قالت المصادر ستبنى خطوط التسوية التي يرسم لها الجانب الروسي خطوطاً حمراء أبرزها أن تبقى في جغرافيا الشمال السوري ولا تطال عمق سورية وتركيا

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
نجحت مساعي مرجع بارز في إخماد نار السجال بين رئيس الحكومة وتيار «المستقبل» في المهد قبل تطورها إلى إشتباك سياسي بين الطرفين!


غمز
يحاول عدد من الوزراء الحصول على نفقات التمثيل والإنتقال، بما فيها بونات البنزين، بحجة أن أوضاعهم لا تتحمل أعباء مثل هذه النفقات، ولا علاقة للإصلاحات الموعودة بهذه المصروفات الروتينية!


لغز
تترقب أوساط ديبلوماسية الدفعة الأولى من التعيينات التي ستجريها الحكومة لتقييم مدى الإلتزام الحقيقي بالنهج الإصلاحي الذي تعهدت به في بيانها الوزاري، وفي تصريحات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء !

 

 

 

الجمهورية: أسرار


"احتمال تعيين مسؤول حزبي رفيع في جمعية"!

تُدقِّق مراجع سياسية ودبلوماسية في معلومات تسرّبت عن احتمال تعيين مسؤول حزبي رفيع في جمعية تتعرّض للعقوبات في موقع رسمي.

 

ورقة إقتصادية - مالية من 88 بنداً...

وضعت جهة حزبية ورقة إقتصادية - مالية من 88 بنداً في مقاربة الأزمة الراهنة وطرح الخيارات الممكنة لمعالجتها بعيداً عن صندوق النقد الدولي.

 

"مسؤول رفيع".. ألغى لقاءاته بسبب "كورونا"!

ألغى مسؤول رفيع مجموعة من لقاءاته الموسعة الى أجل غير مسمّى بسبب تردّدات أزمة "كورونا".

 

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