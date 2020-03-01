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الاسبوعُ المقبل حاسمٌ . عبارةٌ تتردد منذ ايام على لسان اللبنانيين نقلاً عن رئيس حكومتهم . لكنْ، على الرغم من الاهتمام الوطني بموضوع سَداد لبنان لسنداته إلّا أنّ الاهتمام يَنصبُّ في الاوساط اللبنانية حول آخر مستجدات فيروس كورونا ...



عشرُ حالاتٍ هو الرقم الذي رست عليه بورصة مستشفى رفيق الحريري اليومية، ليرتفعَ الرقم بمعدل ثلاث اصابات جديدة عن سابقِه في الامس ، علماً انّ النشرة اليومية الصادرة عن المستشفى تُفيد بتراجعٍ في مجموع الخاضعين للحَجر الصحي من 29 الى 13 وهو ما يُعوّل عليه بعضُ المَعنيين للإشارة الى نجاح الاجراءات الرسمية للحد من انتشار الفيروس...



وفي هذا السياق ينطلق الاسبوع على وقعِ اقفالٍ للمدارس والجامعات بناءً على توصيةِ وزير التربية في خطوةٍ من شأنها حمايةُ الطلاب ، وقد رأى مهتمون بالشأن التربوي انّ هذه الخطوة الوقائية ايجابية ولا بدّ منها في هذه الظروف مشيرين الى انّ انتشارَ الفيروس بين الطلاب ممكنٌ وبشكل سريع ...



في الموازاة دخل قرارُ محافظ بيروت زياد شبيب حيّزَ التنفيذ حيث خلت الاسواقُ الشعبية من رُوّادها على ان يَحذوَ آخرون حذوَ شٍبيب في قرار الإغلاقِ هذا ...



هكذا خيّم كورونا في الربوع اللبنانية كما فعل في مختلف دول العالم التي تعيش هلعَ مكافحتِه في ظل التفشي السريع وغياب الاجراءات الطبية الكفيلة بوضعِ حدٍ له علماً ان الجانبَ الاميركي سيُجري اختباراتٍ سريرية على لُقاحٍ لعلاج كورونا خلال ستة أسابيع...



وقبل العودة الى الداخل ، تتمدّد نار إدلب شيئاً فشيئاً ليبقى الأبرز حالُ الفوضى التي تعيشها الحدود اليونانية التركية مع توافُد آلاف النازحين السوريين بسماحٍ تركي، ما استدعى دعوةَ الاتحاد الاوروبي الى اجتماعٍ عاجل لبحث التوتر في ادلب. خاف الاوروبيون من موجةِ نزوحٍ قِوامُها 73 الف سورياً فرفعوا سقفَ المواجهة. وفي وقتٍ يعيش لبنان تحت أعباء اكثر من مليون ونصف المليون نازح، عدا اللاجئين، لم يُحرّك العالم ساكناً لإعادتهم الى بلادهم وصولاً الى تخوين كل المطالبين بالعودة الامنة والطوعية لأولئك. نارُ إدلب هذه، لم يَعُد انعكاسهُا خفياً على لبنان وسْط انخراط البعض في الداخل بعمليةِ الشَجْب والاستنكار وإبداء الرأي بالمعارك المستمرة في ادلب وصولا الى اطلاق دعواتٍ بنُصرة الاتراك في وجه الدولة السورية ...



على كل الاحوال تبقى الانظارُ مشدودةً الى ما ستؤول اليه الامور في ملف اليوروبوندز مع الاشارة الى انّ الحسمَ اللبناني لن يكونَ سريعاً اذ سيَخوض المعنيون المفاوضات الدقيقة وحتى اللحظات الاخيرة قبل اتخاذ الخيار المناسب الذي قد يَتمثّل بدفع نصف المستحقات وإعادة جدولة النصف الاخر على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وفق افكارٍ تَطرحُها اوساطٌ اقتصادية ومالية.