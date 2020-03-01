نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي يهنئ الأديب والكاتب اللبناني أمين المعلوف

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هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الأديب والكاتب اللبناني أمين المعلوف بنيله وسام الإستحقاق اللبناني، وقال في تصريح له: أن التكريم الذي حظي به أمين المعلوف، هو وسام على صدر لبنان، أستحقه صاحبه الذي حلّق في فضاءات الإبداع، وحقّق لنفسه ولوطنه الأم مكانًا ومكانة متقدمة في الأدب العالمي بابداعاته، وحضوره البارز في المشهد الثقافي. وهو قامة وهامة لبنانية نفخر بها ونعتز . والمعلوف، صحافي وأديب ، ابن صحافي وأديب وشاعر ، هو رشدي المعلوف الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الصحافة اللبنانيّة المعاصر.

وإني باسم الزملاء الصحافيين والإعلاميين ، واسمي، أقدم التهاني الحارة والصادقة ، راجيًا له دوام التألق والعطاء المميّز. وأن تكريمه يؤكد أن لبنان الذي يعاني من صعاب كثيرة، ويواجه تحديات كبيرة، يظلّ قويًا بابنائه المبدعين تحت كل سماء، وفي غير مجال. وأن وطنًا يمتلك مثل هذه الطاقات الخلّاقة لن يكبو ، بل يبقى متمردًا على كل محاولات إسقاطه.