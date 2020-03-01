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موظفو الإدارة في كتاب لدياب: للاقفال 15 يوما

1
MARCH
2020
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ناشدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في كتاب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، "في ضوء الخطر الجدي المحدق بالمواطنين صغارا وكبارا من فيروس كورونا الذي عجز العالم بأسره عن كبح انتشاره، اتخاذ قرار إقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءا من يوم غد لمدة 15 يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه".

وقال: "حيث ألا يبدو لغاية تاريخه وبعد أحد عشر يوما على دخول كورونا إلى لبنان، ان أحدا من أولي الصلاحية استشعر الخطر الجدي لدخوله كل المنازل من أبواب المدارس ومن أبواب الإدارات العامة والمصانع والمعامل والمتاجر، ومع تمني السيد وزير الصحة على الوافدين العزل الذاتي، من دون أن يتم السؤال ما هي إمكاناتهم المتوفرة للعزل المنزلي، كيف هي منازلهم وهل تتسع؟ هل لديهم قيمة ما يحتاجون لتنفيذ العزل؟ هل يعطيهم المصرف ثمن الكمامة والمطهر؟ هل لديهم من إمكانات الاستقلالية والعزل في بيوتهم بما يحمي عائلاتهم منهم وما يحمي اتراب أولادهم في المدارس وزملاء عائلاتهم في الإدارات؟ وبالتالي من يحمي الوطن بكامله من شبكة الانتشار التي لا نهاية لتشعبات خيوطها".

أضاف: "مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس له من زميل صدف انه قريب لمعزول منزليا أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها والحماية. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تقدر أهمية تصريف شؤون الناس وأصحاب المصالح وعدم تعطيل العمل في أي من المرافق، تذكر أن صحة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن بكل مواطنيه من هذا الوباء المستشري من دون استئذان، تعلو فوق كل الاهتمامات، ولسنا أقدر من دول كبرى عجزت عن مواجهة هذا الفيروس حتى مع الإقفال التام لكل المرافق ومراكز التجمعات، ولأن وعودنا لعائلاتنا عند الذهاب إلى العمل هي أن نحمل لهم عند العودة سبل العيش وليس جرثومة الموت، نقدر محاولاتكم الحثيثة لمنع الضرر، ولكن الكارثة جدية والأمر جلل ويكفي المواطن خوفا وبؤسا ومرضا وموتا".

وتابع: "الى أن يتم تأمين كل مستلزمات الوقاية في مراكز العمل، بدءا من تشغيل أجهزة الرصد الوبائي على أبواب الإدارات والمؤسسات وتأمين حواجز زجاجية وكمامات ومطهرات وحمامات مجهزة وتعقيم، إلى ما هنالك من وسائل لتخفيف خطر العدوى. وريثما يتم تأمين ذلك، نأمل من دولتكم اتخاذ القرار القاضي بإقفال مراكز التجمعات كافة، ولا سيما منها الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بدءا من يوم الاثنين لمدة خمسة عشر يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه".

وختمت: "الى أن يتم ذلك، رابطة موظفي الإدارة العامة، مضطرة لدعوة الموظفين إلى اتخاذ الإجراءات الملحة كعدم استخدام آلات البصم موقتا بانتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لاستخدام هذه الآلات والاكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور، وإقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين والمقيمين في لبنان في كل الإدارات العامة، باستثناء الإدارات التي تقدم خدمات صحية للمواطنين".

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