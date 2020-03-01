هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تنظم خلوة تنظيمية في الكلية الشرقية‎

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اقامت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر خلوة تنظيمية في حرم المدرسة الشرقية زحلة.

الخلوة التي استهلت بحلقات عمل منفردة لكل لجنة مع هيئاتها الادارية مركزيا ومحليا، حضر هيأتها العامة النائب سليم عون والوزير السابق فادي جريصاتي ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي الى جانب امين سر التيار الان لحود ومنسقة هيئة القضاء جيهان جبور حداد مع اعضاء الهيئة ومنسقي واعضاء اللجان المركزية والهيئات المحلية وكل الهيئة الادارية.

بعد تقديم مسؤولة الاعلام في هيئة القضاء ناتالي عيسى حميمص، تحدثت نجم كتيلي مشيدة بالخطوة التي بدأتها زحلة آملة في ان تكون نموذجا ناجحا لباقي الهيئات في الاقضية كافة. واكدت اهمية التنسيق في العمل ليبقى النجاح الحليف الاول للتيار الذي وصفته بالحزب القوي المستمر بناء على مبادئه في التنظيم والتصدي لكل من يحاول المس بمصداقيته خصوصا في الظروف الراهنة. واكدت ان التيار ليس مكسر عصا، مرتكزة على اهمية "اننا مكملين وما في شي بيوقفنا".

وبعد استعراض اللجان على اختلافها في الهيئة لخطط عملهم وما انجزوا خلال السنة المنصرمة، كانت حلقات نقاش هامة حول التصدي لكورونا، وعن الاكاديمية التثقيفية في زحلة بالاضافة الى كلمة لقدامى الجيش الى جانب منتدى اقتصادي صوّب على اهمية الوصول لاقتصاد منتج قائم على الزراعة والصناعة لا سيما ان هذين القطاعين ذات وقع قوي في البقاع وتحديدا في زحلة.

ثم كانت كلمة للنائب عون الذي نوه بالمؤتمر التنظيمي الذي دائما يكون بمثابة انطلاقة جديدة للتيار وتطرق في السياسة الى ان من افضل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مساعدة بلدنا للنهوض من ازمته الاخيرة ولولا وجوده لكانت الامور اسوأ. فهو الضمانة لوجودنا واستمرارنا في النضال والمثابرة على العمل لتحقيق الاهداف المنشودة.

وتحدث عن زحلة التي تمثل نموذجا مصغرا عن لبنان بتنوعها مشددا على ضرورة تخطي التباينات في الرأي بين الاطراف كافة الموجودة في زحلة للمصلحة العامة، وهذا ما يحصل مؤخرا.

الوزير جريصاتي لفت استنادا الى تجربته في الحكومة الى ان وزراء التيار هم من الاوادم واصحاب مبادئ عالية وعملوا بنشاط وبالتالي فان التيار اقوى الاحزاب لناحية العمل والشفافية والنزاهة.

اما المنسقة جبور حداد فاشادت بتكاتف الجهود لانجاح المؤتمر والخلوات المتعددة مؤكدة ان التيار في زحلة جزء اساسي من الكل وعند نجاح كل الاجزاء ينجح التيار ككل. وعرضت خطة العمل السنوية معددة ما تم انجازه في السنة الاولى من مهمة الهيئة التي تخللها اكثر من ٤٥ نشاطا. واكدت ان استمرارية العمل ضرورة ، لذلك ارتأت هيئة القضاء تكريم الهيئة السابقة والمنسقين والمندوبين السابقين ..

وفي الختام قطع الجميع قالب حلوى بالمناسبة.