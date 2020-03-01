هذه توصيات نقابة الاطباء حول فيروس الكورونا

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نظمت نقابة الاطباء في 26/2/2020 ورشة عمل في بيت الطبيب تناولت ازمة ال Corona Virus وكيفية تأمين افضل سبل الحماية والوقاية منه، حضرها وشارك فيها وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي المشرفية، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، نقيب الاطباء في لبنان البروفسور شرف ابو شرف، ونقباء وممثلون عن الاجهزة الرسمية المعنية والمنظمات الدولية ورؤساء الجمعيات العلمية واللجان الطبية والصحة المدرسية وحشد من الاطباء والعاملين في القطاع الصحي.

وفي الختام أصدر المجتمعون التوصيات الأتية:



اولا: في الوقاية

بما ان لبنان يعد في وضعه الحالي من ضمن الدول التي ينتشر فيها الكورونا فيروس جراء وفود اتت من الخارج، جوا وبرا، من دون الخضوع للحجر الصحي اللازم، وبما ان نقابة الاطباء تعتقد ان عدد الحالات سيزداد في الايام والاسابيع المقبلة، توصي النقابة بمنع الدخول كليا للوفود الآتية من المناطق الموبوءة، خصوصا في ظل غياب الاجراءات الاولية الفاعلة لحماية لبنان من انتشار هذا الوباء، باستثناء اللبنانيين العائدين.

بما ان مرحلة الاحتواء (containment) انتهت، وبدأت مرحلة الحد من الانتشار (mitigation) توصي نقابة الاطباء الحكومة اللبنانية بإلزام المؤسسات التعليمية والترفيهية وسائرها من الاماكن المكتظة، بالحد من هذه التجمعات وتوصية المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من سرعة انتشار المرض.



ثانيا: في التشخيص

عدم استقبال اي شخص تظهر عليه ملامح سريرية توازي المؤشرات السريرية للمرض في اي مكان عام، وتوصية المصاب بالحرارة او السعال او ألم في الحنجرة وسائرها من المؤشرات،

أ- بمراجعة طبيبه إذا لم يكن آتياً من منطقة موبوءة،

ب- او التوجه الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي اذا كان آتيا من منطقة موبوءة- من دون المرور بطبيبه او اي مركز صحي آخر.

ج- وتطبق هذه التوصية ايضا على جميع العاملين في الحقل الصحي على كل الاراضي اللبنانية، من أطباء وممرضين وعاملين صحيين.

الاتصال

أ- بالصليب الاحمر اللبناني على الرقم 140،

ب- أو 1214 للاستفار

أو 592699/76 لتوجيه الحالات المشكوك بأمرها او المعروف بها.



ثالثا: ادارة الحالات عند الشك او التشخيص

التنفيذ الفوري لتوصيات " منظمة الصحة العالمية" المتعلقة بادارة الحالات

تأمين الحماية للعامل الصحي وسائر المرضى والاشخاص الموجودين في المركز الصحي لمنع نقل العدوى، والاتصال على الارقام المذكورة اعلاه لتأمين النقل السليم للمريض بواسطة الصليب الاحمر اللبناني حصراً، والعمل على عزل مرافقي المريض.



رابعا: توصيات عامة

وضع كل الوزارات في حال تأهب صحية من اجل تطبيق كل وسائل الحماية والوقاية الموجودة في توصيات "منظمة الصحة العالمية" للدول ، بما فيها اماكن التجمعات والاكتظاظ، وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية في اماكن ظهور الحالات.

التجهيز الفوري لمراكز صحية علاجية، ومراكز استقبال عازلة ومعزولة للمرضى في كل المحافظات، ضمن المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة لتستقبل المزيد من الحالات.

التدريب السريع وبصورة طارئة لفرق عمل طبية تمريضية صحية لكل المناطق، ضمن هذه المراكز، وتجهيزها بطريقة آمنة من اجل حماية المريض والمواطن والعامل الصحي

وضع نقابة الاطباء والجمعيات العلمية التابعة لها بتصرف وضع هذه التوصيات موضع التطبيق، والتنسيق مع الوزارات والاجهزة الرسمية المعنية من اجل متابعتها وتحديثها وتطويرها

الامتناع عن تسويق واستعمال ادوية وعقاقير غير مثبتة علمياً تحت طائلة المسؤولية، بما انه لا دواء او لقاح حتى الآن.

تعاون وزارة الصحة مع وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية لانتاج وبث افلام دعائية قصيرة للتوعية على هذا المرض وكيفية الوقاية منه

تعاون الجميع مسؤولين ومواطنين وجمعيات اهلية لتخطي هذه المرحلة، فدور المجتمع المدني يوازي بأهميته دور الحكومة والاجهزة الرسمية.