تجمع الموظفين المستقلين طالب باجراءات وقائية في الإدارات العامة

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صدر عن "تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة"، البيان التالي: "لقد أصبح فيروس كورونا والمخاطر الناجمة عنه مصدر قلق لجميع المواطنين، وهذا يتطلب من الحكومة وجهاتها المعنية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة لتفادي انتشاره وحماية المواطنين.

وقد عمدت بعض الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس إلى اتخاذ إجراءات وقائية وقرارات لحماية إدارات الدولة ومؤسساتها؛ ومنها: وقف العمل بنظام البصمة لحضور الموظفين حيث أن جهاز البصمة يعتبر من أهم مسببات انتقال هذا الفيروس.

إن تجمع الموظفين المستقلين يطالب الحكومة بالإسراع الى اتخاذ الإجراءات التالية:

- أولا: إلغاء نظام البصمة واعتماد أشكال أخرى لإثبات الحضور.

- ثانيا: تأمين كمامات طبية للموظفين وتجهيز مداخل الوزارات بأجهزة الرصد الطبية المطلوبة.

- ثالثا: المباشرة السريعة في تعقيم كل إدارات الدولة ومؤسساتها وتجهيزها بوسائل الحماية المطلوبة التي تحد من انتشار هذا الوباء.

- رابعا: تعطيل المؤسسات والإدارات العامة لحين الانتهاء من كل إجراءات التعقيم والتحضيرات التي تضمن سلامة الموظفين والمواطنين".