بالصور: "حزب الله" ينعي ثلةً من شهدائه..

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نعى حزب الله رسمياً ثلةً من مجاهديه الذين استشهدوا في الغارة التركية في ريف حلب بالأمس في بيانٍ جاء فيه :

بمزيد من الفخر والإعتتزاز، زفّت المقاومة الإسلامية ثلةً من مجاهديها الأبرار والذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي

الشهيد المجاهد أحمد علي ابو خضر "ساجد" من بلدة المعلقة البقاعية

الشهيد المجاهد عيسى علي برجي "ابو خليل" من بلدة مركبا الجنوبية

الشهيد المجاهد أحمد فياض مصطفى "ابو محمد" من بلدة لبايا البقاعية

الشهيد المجاهد طلال عادل حمزة "ابو مريم" من بلدة "مشان - جبيل"

الشهيد المجاهد محمود عدنان حامد "ذو الفقار" من منطقة الغبيري / الضاحية الجنوبية لبيروت

الشهيد المجاهد علي عيسى قاسم "ولاء" من بلدة ميدون - البقاع الغربي

الشهيد المجاهد محمد جمال ترشيشي "رضا" من بلدة الناصرية البقاعية

الشهيد المجاهد السيد علي حيدر الزنجاني

يوارى الشهداء الثرى في موعدٍ يحدد لاحقاً. "