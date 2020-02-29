باميلا الكيك وفادي الخطيب يحفزان الطلاب في مسابقة AAA MADRASATI

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في سياق إطلاق مسابقة "AAA MADRASATI" بين ثانويات الشوف، أقامت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" احتفالاً تعريفياً في ثانوية دير القمر الرسمية ضمّ أيضاً ثانوية نيحا الرسمية، وذلك بحضور ضيفي الشرف النجمة باميلا الكيك ولاعب كرة السلة فادي الخطيب.

وقد رحب طلاب الثانويتين بضيفي الشرف ورئيسة المؤسسة السيدة إيناس الجرمقاني بحفاوة كبيرة وشاركوهم أحلامهم وأفكارهم المتعددة التي سيطرحوها في المسابقة، وذلك بعدما حفزّهم كلام الكيك والخطيب على التجرأ على الحلم وعلى إمكانية تحقيق اهدافهم في لبنان، كما مدّوهم بالتوجيهات المفيدة.

أما إيناس الجرمقاني فشكرت بدايةً الأستاذ وليد بيك جنبلاط ونجله سعادة النائب تيمور بيك جنبلاط على دعمهما لهذه المسابقة ولإيمانهما بطاقات أبناء الشوف ولبنان، وقالت: "حلم المؤسسة هو أن تتجرأوا تحققوا أحلامكم وترفعوا اسم الشوف في الأعالي، كما هو دائماً مرفوع". وأنهت: "الحالم هو دائماً على صواب".

يذكر أن "AAA MADRASATI" هي مسابقة لثانويات الشوف الرسمية لأفضل مشروع قابل للتنفيذ وهدفه تحسين معيشة الشباب في الشوف، أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية الخ.، حيث ستقدم المؤسسة ثلاث جوائز مادية بقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية للرابح الأول ومليونا ليرة لبنانية للرابح الثاني ومليون ليرة لبنانية للرابح الثالث من بين 14 مشروع، كما ستحاول تأمين الدعم المادي إن توفر من جهات تلتزم المشاريع.

كما استطاعت المؤسسة الحصول على منحة لكل ثانوية من الجامعات التي تتعاون معها في مسابقة IAAF AWARDS، وهي جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة وجامعة بيروت العربية لحثّ الطلاب على استكمال علمهم بعزم واندفاع.