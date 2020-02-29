سعد رمضان ضيف مسابقة "AAA MADRASATI" في كفرحيم

A + A -

أقامت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" حفلاً تعريفياً لمسابقة "AAA MADRASATI"، وهذه المرة في ثانوية كفرحيم في الشوف مع ضيف الشرف النجم سعد رمضان الذي تجرأ على الحلم وحفّز الطلاب على إمكانية تحقيق اهدافهم في لبنان.

وقد شكرت رئيسة المؤسسة السيدة إيناس الجرمقاني بدايةً الأستاذ وليد بيك جنبلاط ونجله سعادة النائب تيمور بيك جنبلاط على دعمهما لهذه المسابقة ولإيمانهما بطاقات أبناء الشوف ولبنان، وأضافت: "وليد بيك هو ضمانة شباب الشوف".



وأنهت: "الإصرار والمخاطرة هما أهم عنصرين لتحقيق أي حلم، ولا تدعوا أي عائق يقف أمامكم، دائماً واجهوا بصلابة وذكاء".



يذكر أن "AAA MADRASATI" هي مسابقة لثانويات الشوف الرسمية لأفضل مشروع قابل للتنفيذ وهدفه تحسين معيشة الشباب في الشوف، أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية الخ.، حيث ستقدم المؤسسة ثلاث جوائز مادية بقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية للرابح الأول ومليونا ليرة لبنانية للرابح الثاني ومليون ليرة لبنانية للرابح الثالث من بين 14 مشروع، كما ستحاول تأمين الدعم المادي إن توفر من جهات تلتزم المشاريع.



كما استطاعت المؤسسة الحصول على منحة لكل ثانوية من الجامعات التي تتعاون معها في مسابقة IAAF AWARDS، وهي جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة وجامعة بيروت العربية لحثّ الطلاب على استكمال علمهم بعزم واندفاع.