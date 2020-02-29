سالم زهران يكشف خيوط لعبة صرف الشيكات من الصرافين بفوائد 30%

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كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في حوار تلفزيوني أنه “خلال الأزمة الحالية قام مصرف لبنان بإعطاء المصارف 7 مليار دولار بفائدة 20 بالمئة”.

وتساءل زهران “عندما تستدين المصارف الدولار من المصرف المركزي بفائدة عشرين بالمئة فهل هذه المصارف تعطي هذه الدولارات للصرافين كي يصرفوا شيكات ويربحوا بنسبة ثلاثين بالمئة؟!”

سؤال وضعه زهران برسم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت “أن جزءاً من أصحاب المصارف ومن السياسيين حولوا أموالاً إلى الخارج وربما تكون هذه الأموال من ضمنها.”

وعن موضوع ارتفاع الأسعار جراء سعر صرف الدولار قال زهران “لا يجوز أن تتصرف مصلحة حماية المستهلك بطريقة تقليدية ويجب أن تحصل عملية توقيف وسجن ودفع غرامة بقيمة عشرة ملايين ليرة وما فوق .”

وعن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا دعى زهران إلى الإبتعاد عن التسييس “فعندما نتكلم عن إيران علينا أن نتكلم عن إيطاليا وفرنسا وكل بلد تأتي منها الكورونا” وأكد أن “وزير الصحة حمد حسن تصرّف بطريقة مسؤولة في ما خص الإعلان عن المصابين بفيروس كورونا، مبدياً خشيته من نتائج أمنية اجتماعية لفيروس كورونا بالإضافة إلى النتائج الإقتصادية مطالباً الدولة بإجراء يقضي بحجز فنادق لعزل الحالات المشتبه بها، واعتبر أنه لا يجب انتقاد تعطيل المدارس لأسبوع لأن “فيروس كورونا ليس مزحة خاصة للأطفال “.

إقليمياً، كشف زهران “أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلتقى منذ ساعات مدير المخابرات التركية هاكان فيدال في تركيا وهو على خط التواصل في ما يحصل في المنطقة، لافتاً إلى أن خطوط التفاوض بين ايران وروسيا وسوريا مع تركيا لم تنقطع.”

وعن القمة العربية قال زهران “لا أستبعد أن يتم دعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية القادمة”.