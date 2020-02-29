living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سالم زهران يكشف خيوط لعبة صرف الشيكات من الصرافين بفوائد 30%

29
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في حوار تلفزيوني أنه “خلال الأزمة الحالية قام مصرف لبنان بإعطاء المصارف 7 مليار دولار بفائدة 20 بالمئة”.

وتساءل زهران “عندما تستدين المصارف الدولار من المصرف المركزي بفائدة عشرين بالمئة فهل هذه المصارف تعطي هذه الدولارات للصرافين كي يصرفوا شيكات ويربحوا بنسبة ثلاثين بالمئة؟!”
سؤال وضعه زهران برسم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت “أن جزءاً من أصحاب المصارف ومن السياسيين حولوا أموالاً إلى الخارج وربما تكون هذه الأموال من ضمنها.”

وعن موضوع ارتفاع الأسعار جراء سعر صرف الدولار قال زهران “لا يجوز أن تتصرف مصلحة حماية المستهلك بطريقة تقليدية ويجب أن تحصل عملية توقيف وسجن ودفع غرامة بقيمة عشرة ملايين ليرة وما فوق .”

وعن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا دعى زهران إلى الإبتعاد عن التسييس “فعندما نتكلم عن إيران علينا أن نتكلم عن إيطاليا وفرنسا وكل بلد تأتي منها الكورونا” وأكد أن “وزير الصحة حمد حسن تصرّف بطريقة مسؤولة في ما خص الإعلان عن المصابين بفيروس كورونا، مبدياً خشيته من نتائج أمنية اجتماعية لفيروس كورونا بالإضافة إلى النتائج الإقتصادية مطالباً الدولة بإجراء يقضي بحجز فنادق لعزل الحالات المشتبه بها، واعتبر أنه لا يجب انتقاد تعطيل المدارس لأسبوع لأن “فيروس كورونا ليس مزحة خاصة للأطفال “.

إقليمياً، كشف زهران “أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلتقى منذ ساعات مدير المخابرات التركية هاكان فيدال في تركيا وهو على خط التواصل في ما يحصل في المنطقة، لافتاً إلى أن خطوط التفاوض بين ايران وروسيا وسوريا مع تركيا لم تنقطع.”
وعن القمة العربية قال زهران “لا أستبعد أن يتم دعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية القادمة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout