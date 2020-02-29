بالصورة : ما حصل مع راشيل كرم في مستشفى الحريري !

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نشرت بالأمس الزميلة الإعلامية في قناة " الجديد " راشيل كرم تغريدةً كاشفةً :" لان شغلي كله مع الناس وبينهم فاكيد لازم وضروري ومن المسؤولية الواحد اذا حاسس بعوارض انو يعمل الفحص ويتأكد ويوقّف الوسواس ويحمي حالو والناس حواليه

فصحيح الخبر انو رحت اليوم اعملت الفحص وبكرا النتيجة

وصراحة يعطيهم العافية والصحة للطاقم الطبي بالمستشفى الحكومي

#لا_داعي_للهلع ."



وارفقتها اليوم بتغريدةٍ موضحةً :" من مبارح لليوم كتار سألوني اذا فحص الكورونا حقه ٣٧٠ الف و ٣٤٠ الف و٢٨٣ الف:

الفحص بالمستشفى الحكومي(على خبرتي



)مجاني مجاني ولا حتى ليرة!ولاء مش لاني حدا مشهور ما اخدو مني هوي مجاني!

بس اذا ما عليك اي عوارض وما كنت ببلد او مكان موبوء بركي، لهلق ما بيعملو

#لا_داعي_للهلع "