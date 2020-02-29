أمن الدولة تضبط ترويج لعملة مزورة في النبطية

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي :

في إطار مكافحتها للجرائم المالية ، تمكّنت دورية استعلامية من المديرية العامّة لأمن الدولة ، من القاء القبض على شخص من التابعية السورية ويدعى ( ع. ص. ) في منطقة النبطية ، أثناء ترويجه لعملة مزورة وضبطت بحوزته مبلغ الف دولار أميركي مزورة ( 1000 $ ) ، كما تبيّن خلال التحقيق معه دخوله لبنان خلسة .

بناءً لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تمّ توقيفه وتسليمه مع المضبوطات لجانب مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال .