تفاصيل القبض على فتيات يمارسن الدعارة بالجرم المشهود

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة



توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول أرقام خلوية دولية أجنبية تنشط في مجال تسهيل الدعارة لفتيات جرى إرسالهن الى لبنان لهذه الغاية، حيث يصار إلى تأمين زبائن لهن مقابل مبالغ مالية.



بناءً عليه وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد أماكن تواجد الفتيات، وجرى توقيفهن في داخل فنادق في محلّتي الحمراء والسوديكو، وهن كل من:

ي. ر. ( مواليد 1989، أوكرانية)

ك. ل. (مواليد 1994، رومانية)

س. س. ( مواليد 1996، رومانية الجنسية)

أ. أ. ( مواليد 1995، أوكرانية الجنسية)

أ. س. (مواليد 1982، أوكرانية الأصل وتحمل الجنسية اللبنانية) بجرم تسهيل وممارسة الدعارة

أ. ب. ( مواليد 1987، أوكرانية) بالجرم المشهود

م. ج. ( مواليد 1961 ، رومانية) بالجرم المشهود

إ. ب. ( مواليد ،1987 أوكرانية)

ك. أ. ( مواليد 1996، روسية) بالجرم المشهود

ك. ل. ( مواليد 1991، أوكرانية) بالجرم المشهود

بتفتيش غرفهن، جرى ضبط مبالغ مالية ومستندات لحوالات مالية الى الخارج.



بالتحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن، وأودعن مع المضبوطات القضاء المختص