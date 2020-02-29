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جابر خلال قسم يمين حزبي لمنتسبين جدد في دائرة عاليه المركزيّة: على المعنيين إعلان أسماء من قاموا بتهريب الأموال إلى الخارج

29
FEBRUARY
2020
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عقدت دائرة عاليه المركزية في الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعها الدوري في مركز الدائرة، وتخلّل الإجتماع أداء قسم اليمين الحزبي لمجموعة من المنتسبين الجدد، وذلك بحضور مدير داخلية الحزب الرفيق لواء جابر ورئيس وأعضاء هيئة الدائرة.

تحدّث جابر مرحباً ومهنئاً المنتسبين الجدد والحضور ، وتطرق بكلمته إلى الأوضاع العامة لاسيما المعيشية منها، مشيراً إلى إمكانية أن تمتد نتائج الأزمة الإقتصادية الحالية إلى أشهر أخرى قادمة وأكثر؛ وذكّر أن رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان قد سبق له أن حذّر ، ومنذ سنوات أن البلد سيصل إلى حافة الهاوية اذا ما استمرت سياسة المحاصصة والهدر والتغاضي عن محاسبة الفاسدين.

كما أكد أنّه يجب على حاكم مصرف لبنان والمعنيين إعلان أسماء كل من هرّب الأموال إلى الخارج، والعمل على إعادتها ومصادرتها لانها أموال الشعب اللبناني.

بدوره رحّب رئيس الدائرة بالمنتسبين وأثنى على دور الرفاق في الدائرة لجهة الإلتزام بما يتطلبه العمل الحزبي وحثهم على المشاركة في طرح المواضيع المتعلقة بأوضاع مدينة عاليه.

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