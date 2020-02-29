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العثور على جثة في سن الفيل والقوى الامنية توقف الفاعل

29
FEBRUARY
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 23/2/2020 عُثر في داخل غرفة حراسة مرآب سيارات في محلة سن الفيل على جثة: ف. أ. (مواليد العام 1984، سوري) مصابة بطلقين ناريين.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية بعد الكشف على موقع الجريمة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، تمكنت خلال /48/ ساعة من تحديد هوية المشتبه به، وهو زوج شقيقة المغدور، ويدعى:

- ع. ج. (مواليد عام ۱۹۸۰، سوري)

بتاريخ 26/2/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف المشتبه به في بلدة الفرض - وادي خالد.

بالتحقيق معه، وبمواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، اعترف بقتل المجني عليه، بواسطة مسدس حربي، وبتحريض من زوجة الأخير، بسبب وجود علاقة بينه وبينها.

كما اعترف بأنهما خطّطا سوياً -منذ عّدة أشهر- لتنفيذ جريمة القتل، وبأن الزوجة المحرّضة ساهمت في شراء المسدس المستخدم، الذي تخلّص منه، برميه في مستوعب للنفايات بعد تنفيذ الجريمة.

بالتاريخ ذاته، وفي منطقة وادي خالد، جرى توقيف زوجة المغدور، المدعوة:

_ د. أ. (مواليد عام ۱۹۹۲، سورية)

بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها، وبأنها حرضت على قتل زوجها ودفعت ثمن المسدس المستخدم في الجريمة.

أودع الموقوفان المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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