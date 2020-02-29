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طقس غير مستقر أمطار نهارًا مع عواصف رعدية مساءً

29
FEBRUARY
2020
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يبدأ منخفض جوي اليوم بالتمركز فوق جنوب تركيا ويؤثر على لبنان بطقس شتوي بارد خصوصاً ليلاً. هذا المنخفض لن يطول كثيرا وينكفئ سريعًا ليعود الاستقرار التدريجي بدءًا من ظهر غد الأحد.

تفاصيل طقس اليوم:

السبت: غير مستقر وأمطار محلية نهارًا مع عواصف رعدية وتشتد الأمطار مساءً وتصبح غزيرة وتتشكل السيول مع تدن كبير بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج نهاراً على ١٦٠٠م وتتدنى ليلا الى ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع، رياح قوية بعض هباتها ٨٥كم/س في القسم الثاني من النهار.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٧ درجة فيما بقاعا تسجل بين صفر إلى ١٠ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات.
٢- الرياح جنوبية غربية ٨٥كم/س
٣- الرطوبة ٩٠٪

٤- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٥- الرؤية سيئة أحيانا
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الأحد: غير مستقر فجرًا وقبل الظهر مع أمطار رعدية وثلوج تتراوح بين ١٢٠٠م ويبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا بدءاَ من الظهر، يتشكل الجليد مساءً على ١١٠٠م وفي البقاع ليلًا وفجر الاثنين. 

الاثنين: مستقر مع ارتفاع محدود بالحرارة فيما الأجواء غائمة جزئيًا 

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