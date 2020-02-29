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أسرار الصحف ليوم السبت 29 شباط 2020

29
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البناء

خفايا

سجلت مصادر إعلامية مقارنة بين مستوى تفشي كورونا في لبنان وكل من فرنسا وإيطاليا بالقياس لطريقة التعامل الإعلامي مع الجهود الحكومية الوقائية ودرجة التفشي للفيروس، ولاحظت حملات تشكيك لبنانية قاسية ونشر للهلع مقابل حملات تضامن أوروبيّة ونشر للثقة، رغم فوارق النمو للفيروس لحساب نجاح لبنان بالاحتواء والسيطرة. وقالت هذا هو الفارق بين الوطنية والسياسة.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي متابع للاجتماعات على مستوى حلف الناتو إن تمنيات أغلب المشاركين كانت مخالفة لتصريحاتهم التضامنية مع الرئيس التركي. فالغالبية تتمنى أن تنتهي أحداث شمال سورية بدرس قاسٍ يتلقاه رجب أدروغان بعد الغطرسة التي تعامل من خلالها مع القادة الأوروبيين واستخدامه لقضية اللاجئين للابتزاز.

اللواء

همس

نقل عن مسؤول «شرقي» أن بلاده لن تتراجع عمّا وصفتها حدود حمايتها في الشرق الأوسط، بدءًا من إدلب..

غمز

يخشى مصدر مطلع أن تكون التشكيلات القضائية حجر عثرة أمام ملء الشواغر في كل إدارات الدولة..

لغز

تبالغ جهات مناوئة للإستقرار في ضخ معلومات، لا صلة لها مباشرة بأدنى مؤشر على الأرض!

الجمهورية

ينوي قطب بارز السفر إلى دولة مؤثرة في الشرق إلاّ أن الجواب من تلك الدولة أتاه غير ما يتمنى.

توقفت مراجع معنية أمام عدم نشر أي معلومة عن زيارة قام بها مرجع سابق الى دولة إقليمية رغم استمرارها أكثر من أسبوع.

أدت ضغوط كبيرة الى إبعاد عدد من المقرّبين من مرجع مسؤول بالتقسيط بعد استفرادهم واحداً واحداً

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