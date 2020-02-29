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عناوين الصحف ليوم السبت 29 شباط 2020

29
FEBRUARY
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الأخبار

عدّاد الإصابات يرتفع: «كورونا ـ 4»
محيط مستشفى بيروت: الخوف خرج من غرف الحجر
‫المصارف إلى النيابة العامة المالية!
‫برود غربي حيال مناشدات أنقرة: الجيش السوري على مشارف «M4»
‫قوات صنعاء تحاصر «حزم الجوف»: فشل سعودي في وقف التقدّم

البناء

كورونا يتمدّد عالمياً وفق تحذيرات منظمة الصحة…ولبنان إصابة رابعة وتعطيل المدارس
أردوغان يحصد الخيبة الأطلسيّة ويهدّد أوروبا باللاجئين… والجيش السوريّ يتقدّم
الحكومة: النصف الأول من آذار للخطة الاقتصاديّة والماليّة والثاني للجولة العربيّة لرئيسها

اللواء

الكورونا تقفل المدارس والجامعات.. وتجميد القرارات المصرفية
اللجان الوزارية في أزمة.. ودياب ينأى عن السجالات ويستعد لتحرك عربي

 

الديار

وزير التربية : إقفال جميع المدارس والجامعات حتى 8 آذار
«اليوروبوند» الى الحسم ودياب في فرنسا قريباً
خلاف «المستقبل» و«القوات» يفشّـل تشكيل جبهة معارضة

 

الجمهورية

المصارف... إلى القضاء
كورونا يقفل الجامعات والمدارس أسبوعاً
الكابيتال كونترول إلى التشريع.. وتحذير دولي من الهبوط الإضطراري

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