بيان هام من وزارة التربية... هذا ما قررته بشأن المدارس!

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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: حرصًا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم وبعد التشاور مساء اليوم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وكإجراء احترازي، يطلب معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات و مدارس وثانويات ومعاهد مهنية و جامعات الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه ٢٩ شباط ٢٠٢٠ حتى مساء الاحد الواقع فيه ٨ آذار ٢٠٢٠ على ان تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات.