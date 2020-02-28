هايتايان: جلد النفس او التقليل من اهمية الحدث لاسباب تنافسية سياسية غير مسموح!!!

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كتبت خبيرة النفط والغاز اللبنانية لوري هايتايان عبر حسابها على فيسبوك: "جلد النفس او التقليل من اهمية الحدث لاسباب تنافسية سياسية غير مسموح!!! قدوم الحفارة قصة كبيرة... محطة مهمة... بغض النظر اذا في او ما في غاز... المخاوف كتير اكبر من الفرحة بقدوم الحفارة مظبوط ومسؤوليتنا اقله مسؤوليتي بحسها كبيرة ع قدر فرحتي بوصول الحفارة ورح ضلني حذر من المخاطر كل يوم وكل ساعة... اذا ما بدنا قطاع نفط وغاز لازم نعبر ونحكي ونقول! واذا بدنا قطاع طاقات متجددة متقدمة لازم نحكي ونضغط عالمعنيين!!! بس هيك نستخف بحدث مش حلو! المخاطر كتيرة... والغاز يمكن ما يطلع... واذا طلع عنا تحديات بعد اكبر!!! انا جاهزة!!! "