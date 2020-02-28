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منظمة الصحة ترفع خطورة انتشار فيروس كورونا إلى اعلى مستوى

28
FEBRUARY
2020
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رفعت منظمة الصحة العالمية اليوم، خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "أعلى مستوى"، بعد تأكيد نيجيريا الجمعة تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت سببت المخاوف من انتشار الوباء على مستوى عالمي تراجعا في الأسواق المالية وحملت الحكومات على اتخاذ تدابير بالغة الصرامة.

ورفعت منظمة الصحة الجمعة خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "أعلى مستوى"،ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء كوفيد-19، محذرة بأنها سترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت أنها بمنأى منه.

في نيجيريا تبين أن إيطاليا يعمل في البلاد عاد من ميلانو في 25 الحالي، نقل إلى المستشفى في ولاية لاغوس بعدما كشفت الفحوصات إصابته بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة أن "المريض في حالة مستقرة ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وأحصيت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في شمال إفريقيا، وتحديدا في مصر والجزائر. ويستغرب علماء الأوبئة نسبة الإصابات المتدنية جدا في هذه في الدول الإفريقية رغم تردي أنظمتها الصحية، في وقت تجاوز عدد الإصابات 83 ألف إصابة في أكثر من 50 بلدا.

وفي المكسيك سجلت حالة ثانية الجمعة. والمصابان كانا في ايطاليا.

أما في الصين التي ظهر فيها الفيروس الجديد في كانون الأول، يواصل عدد الوفيات والإصابات الانخفاض تدريجياً بفضل تدابير الحجر التي شملت أكثر من 50 مليون شخص.
لكن دولا أخرى باتت تشكل مصادر انتشار لفيروس كوفيد-19، مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا بالدرجة الأولى.

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