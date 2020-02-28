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حتي ولودريان عقدا خلوة في باريس تناولت الإصلاحات اللازمة لتنفيذ سيدر

28
FEBRUARY
2020
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زار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وزارة الخارجية الفرنسية، حيث التقى نظيره الفرنسي إيف لودريان، وعقدا خلوة طويلة استمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة تناولا فيها الأوضاع اللبنانية وسبل مساعدة فرنسا للبنان وكيفية تطبيق الإصلاحات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والإمكانات المتاحة للبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة".

وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى أوضاع المنطقة العربية.

دوكان
كما التقى حتي المنسق الفرنسي لمؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية وكيفية وجوب وضع الإصلاحات اللازمة لتطبيق مقررات "سيدر".

غداء عمل
وشارك حتي في غداء عمل، حضره رؤساء لجان الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي.

القنصلية اللبنانية
وكان حتي استهل زيارته لفرنسا بزيارة القنصلية اللبنانية في باريس، فتفقد أقسامها والموظفين فيها.

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