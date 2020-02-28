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إرشادات من وزارة الصحة بناء على توصيات منظمة الصحة وتفاديا لانتشار كورونا في لبنان

28
FEBRUARY
2020
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 صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وتفاديا لانتشار مرض الكورونا في لبنان وللحد من التعرض للفيروسات، تنصح وزارة الصحة العامة الالتزام بالإرشادات التالية:

- غسل اليدين جيدا وباستمرار باستعمال الماء والصابون.
- تجنب لمس عينيك أو فمك بأيدي غير مغسولة.
- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس باستخدام منديل ورقي، ثم رميه وغسل اليدين فورا.
- تجنب التقرب من أي شخص يعاني من الحمى والسعال.
- تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية غير المطهية.
- ارتدي الكمامة عند التعاطي مع شخص مريض وحتى عند زيارة المركز الصحي للعلاج.
- أما إذا كنت تعاني من حرارة مرتفعة وسعال وصعوبة في التنفس، وكنت قد سافرت خلال 14 يوما قبل ظهور المرض إلى الصين (أو أي من البلاد الأخرى التي سجلت فيها إصابات بفيروس الكورونا)، يجب عليك الحصول على الرعاية الطبية فورا، والاتصال بالمركز الصحي أو المستشفى قبل زيارته، واعلمهم عن العوارض وتاريخ سفرك. لحماية الآخرين، إغسل يديك باستمرار وضع كمامة طبية على وجهك.

أما في ما يتعلق بالحجر المنزلي:
إذا كنت قادما من بلد سجلت فيه حالات كورونا أو احتكيت مع حالة كورونا مثبتة أو محتملة من واجباتك تجاه نفسك وعائلتك والمجتمع أن تعزل نفسك في حجر منزلي لمدة 14 يوما.
- عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية.
- يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في المنزل.
- لشراء طعام أو دواء، أطلب من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب منزلك أو غرفتك.
- غسل يديك تكرارا باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.
- يجب عدم استقبال الزوار.
- يجب أن يكون لديك حمام أو مرحاض منفصل.
- يجب وضع نفاياتك في كيس من القمامة البلاستيكية، ثم ربطها في كيس آخر ورميها.
- لا تشارك الأكواب أو أدوات الأكل أو المناشف أو أغطية السرير مع أي شخص آخر.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 76-592699".

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