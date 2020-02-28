"اعلان حالة الطورائ بعد استقبال مريض كورونا" .. وهذه الحقيقة!

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صدر عن إدارة مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية -"مستشفى الشهيد الدكتور حكمت الأمين"، البيان الآتي :

"تناولت اشاعات، من هنا وهناك، لا سيما على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ان مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية "مستشفى الشهيد الدكتور حكمت الأمين" أعلنت حالة الطوارئ بعد استقبالها حالة إصابة بفيروس "كورونا".

إن إدارة المستشفى ومجلس إدارتها، والجسم الطبي والمكتب الإعلامي فيها، ينفون بشكل قاطع هذا الأمر، وهو عار من الصحة، وهي لم تستقبل حتى اليوم أي حالة مشتبهة. مع العلم ان المستشفى في حال من الجهوزية لاستقبال مختلف الحالات المرضية.

لقد عودتكم مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية "مستشفى الشهيد الدكتور حكمت الأمين" منذ أمد بعيد على صراحتها الكاملة وأبوابها المشرعة أمام أي حقيقة أو استفسار، مثلما عودتكم دائما على استنفارها 24/24 ساعة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة أو غير طارئة".