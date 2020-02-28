وزارة الصحّة تردّ على الياس حنكش!

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة في بيان توضيحي أنه “في سياق حملة التجني التي يقوم بها بعض الجهات على وزارة الصحة العامة، نشر النائب في البرلمان اللبناني الياس حنكش على صفحته في “تويتر” فيديو يدعي فيه أن وزارة الصحة العامة خالية من الموظفين.”



وتابع البيان: “توضيحا للفيديو فهو قد صور في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في أماكن بعيدة عن تواجد فرق وزارة الصحة العامة الميدانية المتابعة للوافدين إلى لبنان.”



واختتم: “إن وزارة الصحة العامة تلفت الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار وضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.”