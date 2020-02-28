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الاحتفال بيوم الإنترنت الآمن 2020 في لبنان

28
FEBRUARY
2020
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بمناسبة يوم الإنترنت الآمن (SID) في لبنان ، نظم منتدى الشباب لحوكمة الإنترنت Youth IGF Lebanon بالتعاون مع نادي المعلوماتية في جامعة البلمند جلسة توعية لطلاب الجامعات والمدارس تحت عنوان "مناقشة لجعل الإنترنت أفضل" وهو ما يعكس شعار SID 2020 "معاً من أجل إنترنت أفضل"

 

على مر السنين ، أصبح يوم الإنترنت الآمن (SID) حدثًا مهمًا في تقويم السلامة عبر الإنترنت. وكان قد بدأ من مبادرة مشروع SafeBorders في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ويحتفل به الآن في حوالي 160 دولة حول العالم.


يتم إجراء SID كل عام في فبراير لتعزيز الاستخدام الأكثر أمانًا والمسؤولية لأستخدام التكنولوجيا والهواتف المحمولة عبر الإنترنت، وخاصةً بين الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم. من التنمر الإلكتروني إلى الشبكات الاجتماعية، يهدف "يوم الإنترنت الآمن" إلى زيادة الوعي بالقضايا الناشئة عبر الإنترنت واختيار موضوع يعكس المخاوف الحالية.

 

قدم الجلسة سفير منتدى الشباب لحوكمة الإنترنت في لبنان، ميشال الشماس، الذي ناقش أحدث الاتجاهات في مجال سلامة الإنترنت ومساهمة الشباب في تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت. كما تناول خلال الجلسة المواضيع المتعلقة بالاتجاهات الحالية في استخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية والمخاطر التي تنشأ عنها. في النهاية ، تبادل الطلاب تجاربهم وناقشوا مخاوفهم المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت.

 

ميشال الشماس باحث في مركز الإنسانيات الرقمية في جامعة البلمند ومستشار قانوني في تكنولوجيا المعلومات. تم تعيينه في عام 2017 سفيراً لمنظمة TAC (معاً ضد الجريمة الإلكترونية) الدولية ومنتدى الشباب لحوكمة الإنترنت في لبنان، الذي هو جزء من حركة الشباب لحوكمة الإنترنت العالمية وعضو في المجموعة الاستشارية لأصحاب المصلحة اللبنانيين (LMAG)، كما أنه يمثل اللجنة المنظمة الرسمية لـ SID في لبنان.

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