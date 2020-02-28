دياب التقى فوشيه وتأكيد على دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه

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استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي السفير الفرنسي برونو فوشيه ترافقه المستشارة الأولى في السفارة سالينا غرونيه كاتالانو في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس دياب السفير جبران صوفان ومدير مكتبه القاضي خالد عكاري.





وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد السفير الفرنسي على دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه. كما جرى التأكيد على الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح والمهمة الإنقاذية التي تتولاها، ودور فرنسا في مساعدة لبنان خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر سيدر.