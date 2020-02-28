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مخزومي من بعبدا: انطلاق اعمال الحفر لاسكتشاف النفط خطوة ايجابية

28
FEBRUARY
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم وعرض معها اوضاع الوزارة والاجراءات التي تعتمد لتفعيل العمل القضائي.

واستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الاوضاع العامة المحلية والاقليمية. وبعد اللقاء، اوضح النائب مخزومي إن الحديث "تطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدنا أن على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة". واعتبر أن مبلغ 71 مليون دولار الذي دفع كفوائد مستحقة لسندات اليوروبوند "لن يقدم ولن يؤخر أمام المجتمع الدولي في حال كان خيار الحكومة هو إعادة هيكلة الدين العام". وشدد على أنه من الضروري بمكان "الالتفات إلى معيشة المواطن وصحته لا سيما في ظل ما شهدناه من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الطبية وأدوية التطهير والكمامات بعد تسجيل ثلاث حالات من فيروس كورونا في لبنان، مما يؤكد غياب أي رقابة على الأسواق لضبط الأسعار".


وأكد مخزومي أن انطلاق أعمال الحفر لاستكشاف أول بئر نفطي هو خطوة إيجابية، معتبراً أن من حق المواطن أن يتطلع إلى هذه الثروة على أنها خشبة خلاص لبنان. لكنه جدد التأكيد في الوقت عينه "على ضرورة إقرار الصندوق السيادي حتى لا يذهب مال النفط والغاز إلى سداد الدين العام، وأن يكون الهدف الأول هو صَوْن هذه الثروة لتنمية البلد وتطويره من أجل الشباب والشابات والأجيال القادمة"، محذراً من استخراج النفط قبل أن نستطيع استثمار مداخيله بالطريقة الصحيحة.



وفي قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني الذي اجرى مع رئيس الجمهورية جولة افق تناولت التطورات العامة.

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