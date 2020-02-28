بالصور - المحامي وديع عقل في ساحة ساسين - الاشرفية

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بدعوة من هيئة قضاء بيروت الاولى ولجنة المرأة ومنسّق القضاء المحامي عماد جعارة واعضاء هيئة القضاء ، لبى المناضل والمحامي وديع عقل بصفته مسؤول عن ملفات الفساد في التيار الوطني الحرّ الدعوة .

كان اللقاء حاشدا جدا في داخل وخارج مكتب ومسرح القضاء حيث تفاعل الجمهور التياري الذي ضمّ مناصرين ومؤيدين من كافة المناطق اللبنانية .

جاء الشرح مفصلا وعلميا وموثقا من عقل عن كيفية بناء الدولة ومكافحة الفساد بوعي الشعب وبناء قضاء نظيف .

افتتح اللقاء بكلمة من مسؤول الاعلام في الدائرة سهيل الحجّار تناولت نبذة عن مسيرة وديع عقل .

حضر اللقاء اعضاء ومنسقو الهيئات المحلية واعضائها ومخاتير المنطقة والماتزمون والمؤيدون لنهج التيار .