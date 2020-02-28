قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرم سرقة احتيالية.. هل وقعتم ضحيته؟

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 14/2/2020 وفي دوحة عرمون، ونتيجة كمين محكم، تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو ن. ح. (مواليد عام 1977، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات سرقة بواسطة الاحتيال ضمن مدينة بيروت وخارجها.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على 9 عمليات سرقة بواسطة الاحتيال، بحيث كان يدّعي انه صاحب مؤسسة تجارية او تاجر، ويستخدم عدة أسماء وهمية. فيقوم بطلب كمية كبيرة من البضائع وبخاصةٍ المواد الغذائية من أحد تجار الجملة، ولدى نقل هذه المواد بواسطة شاحنة الى متجره المزعوم، يرسل سيارة بيك آب ويعمل على إفراغ الحمولة فيه بحجة أنه مضطر لإيصالها في الوقت المحدد إلى مكان آخر، ولدى توجه السائق لاستلام المال يتبين انه وقع ضحية عملية احتيال.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم هذه المديرية العامة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة."