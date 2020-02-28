living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرم سرقة احتيالية.. هل وقعتم ضحيته؟

28
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 14/2/2020 وفي دوحة عرمون، ونتيجة كمين محكم، تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو ن. ح. (مواليد عام 1977، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات سرقة بواسطة الاحتيال ضمن مدينة بيروت وخارجها.
 
وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على 9 عمليات سرقة بواسطة الاحتيال، بحيث كان يدّعي انه صاحب مؤسسة تجارية او تاجر، ويستخدم عدة أسماء وهمية. فيقوم بطلب كمية كبيرة من البضائع وبخاصةٍ المواد الغذائية من أحد تجار الجملة، ولدى نقل هذه المواد بواسطة شاحنة الى متجره المزعوم، يرسل سيارة بيك آب ويعمل على إفراغ الحمولة فيه بحجة أنه مضطر لإيصالها في الوقت المحدد إلى مكان آخر، ولدى توجه السائق لاستلام المال يتبين انه وقع ضحية عملية احتيال.
 
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم هذه المديرية العامة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout