يشارك فيها طلبة الفنون والتصميم من 14 جامعة لبنانية. كارفور تعلن عن مسابقة لتصميم كيس التسوق الصديق للبيئة الخاص بمتاجرها

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• التصميم الفائز يحصل على 1,500,000 ل.ل ويتم اعتماده على أكياس التسوق الصديقة للبيئة في متاجر كارفور لمدة عام كامل.

• يتم تقديم التصاميم بقياس A4 وآخر موعد للتسليم 31 آذار.

• المسابقة تتماشى مع مساعي "ماجد الفطيم" لتحقيق "المحصلة الإيجابية" عام 2040 والتخلص من الأكياس البلاستيكية في كافة فروع كارفور بحلول عام 2025.

بيروت، لبنان، شباط 2020: أعلنت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في لبنان، عن إطلاقها مسابقة بين طلّاب الجّامعات لتصميم كيس التسوّق الصّديق للبيئة الخاص بمتاجرها. وتتوجه المسابقة بشكل خاص إلى طلّاب أقسام الفنون والتصميم، بهدف منحهم فرصة للتعبيرعن أفكارهم الإبداعيّة.

تشارك في المسابقة حتى اليوم 14 جامعة في لبنان، وتنتظر المشاركين فرصة ربح 1,500,000 ل.ل، كما سيتم اعتماد التّصميم الرّابح على جميع أكياس التّسوق الصّديقة للبيئة في فروع كارفور الخمسة في لبنان لمدّة عام. وعلى الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة مراجعة الأقسام المختصة في جامعاتهم، وتقديم تصاميمهم من خلال الاتصال بفريق كارفور على الرقم 01 – 296300 (التحويلة 109)، على أن يتم تقديمها بقياس A4، وآخر موعد للتسليم من قِبل إدارات الجامعات التي تود المشاركة هو 31 آذار 2020.

وقال جان عبد السّاتر، المدير الإقليمي لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نسعى من خلال هذه المسابقة لتوعية الشباب اللّبناني وخاصة الشّباب الجّامعي حول أهميّة الحفاظ على البيئة، والاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام بمثيلاتها القابلة لإعادة الاستخدام، وتشجيعهم في الوقت نفسه على الإبداع والتعبير عن مواهبهم". وأضاف: "كما إنها فرصة ثمينة توفّرها كارفور للطلاب المبدعين كي يتركوا أثراً إيجابياً، وكي يُعرض العمل الفائز على نطاق واسع بفضل استخدامه من قبل كارفور لعام كامل".

وبالإضافة إلى حملاتها التي تهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، تستثمر كارفور لبنان في عدة مشاريع من أجل تحسين أثرها على البيئة، وذلك تماشياً مع التزام "ماجد الفطيم" بتحقيق "المحصلة الإيجابية" في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية بحلول العام 2040.

وكانت "ماجد الفطيم" قد أعلنت في نوفمبر 2019 عن إطلاق مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، للاستغناء تدريجياً عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع الشركات التابعة لها بحلول عام 2025. وسوف تساهم هذه المبادرة بعد تطبيقها بشكل كامل في التخلص من المنتجات البلاستيكية غير الضرورية على مستوى الشركة.

ويتضمن هذه الالتزام من جانب "ماجد الفطيم" التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية في جميع متاجر كارفور بحلول عام 2025، وغيرها من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة.