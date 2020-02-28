أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 شباط 2020

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البناء

خفايا

أبدت مصادر مالية تخوفها من أن يكون سداد فوائد بعض سندات اليوروبوند رغم كون قيمتها محدودة قياساً باستحقاقات العام 2020 مؤشراً على رضوخ الحكومة لضغوط داخلية وخارجية سيتكرّر ظهوره في محطات لاحقة تحت ذرائع مختلفة. وقالت إن الإرباك القانوني الذي يسبّبه السداد الجزئيّ أكبر من الفائدة التي يظهرها لجهة النيات الحسنة.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن مسؤولاً أميركياً بارزاً حاول التخفيف من معنى الحديث عن خيار روسي أو صيني قد يسلكه لبنان، إذا تواصلت عليه الضغوط، لكنه لم يستطع إخفاء مخاوفة من تحول الانهيار اللبناني نقطة تحوّل في علاقة لبنان بسورية والعراق وإيران، لجهة إزالة الحدود تلقائياً بداعي الحاجات المعيشية، وما يشكله ذلك من فرصة لنشوء ظروف خارج السيطرة بين القوى العسكريّة المناوئة لـ«إسرائيل».

اللواء

همس

ينتظر مرجع مواقف أطراف رئيسية تحوّلت إلى المعارضة، ليبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء التريث بسداد «اليوروبوندز»!

غمز

تحرص دولة كبرى على البقاء ضمن مجموعة الدعم في ما خصّ موقفها من تطورات ما بعد الحكومة الحالية..

لغز

يواجه قضاة حياديون إحراجات إزاء ما يتعين القيام به، إنطلاقاً من حجم الأزمة الراهنة، وتداعياتها المالية والقانونية.

الجمهورية

إستغرب مواطنون لدى زياراتهم مراكز الضمان للحصول على ثمن فواتير الادوية أن الموظفين يقولون لهم: اليوم خلصو

سمع قريبون من مرجع رسمي سابق كلاماً عن مسؤول حالي: بكير بعد تا يفوت بالمعترك السياسي وما إلو بالقصر إلاّ من مبارح العصر.

عقد قبل أيام لقاء مالي عاصف بين جهة سياسية مؤثرة ومرجع مصرفي لمراجعة بعض التفاصيل.