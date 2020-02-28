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عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 شباط 2020

28
FEBRUARY
2020
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الأخبار
منظمة الصحة: استعدّوا (للوباء)!
لبنان يسجل الاصابة الثالثة بـ«كورونا»: فوضى فحوصات في المختبرات
أوروبّا لن تساعد لبنان بلا موافقة أميركيّة
أنقرة «وحيدة» في «نار إدلب»: مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في غارة واحدة

البناء

لعبة حافة الهاوية في إدلب تتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأتراك في صدّ الهجوم على سراقب
المواجهة السوريّة الروسيّة مع تركيا تدخل العدّ التنازليّ… وأردوغان يستنجد بالناتو
حملة تهوين الملف النفطيّ وتعظيم كورونا والتبشير بالانهيار تلفت السفراء الأجانب

الديار

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط بحماية «صواريخ» حزب الله... وذعر في اسرائيل
واشنطن ترفع منسوب ضغوطها لوضع الاستراتيجية الدفاعية على «الطاولة»
«كرة» «كورونا» تتدحرج نحو «الاسوأ»... وحتّي في باريس بحثا عن أجوبة

اللواء

آلية تعيينات اليوم.. وتخبط في خيارات سداد السندات
الكسب الدعائي يسبق إنطلاق أعمال «الحفر النفطي»..
وتهويل إسرائيل بمعركة مقبلة مع لبنان!

الجمهورية

الحكومة: الانقاذ من الداخل أولاً
ثورة على الأرض أم ثروة تحت الأرض؟
الخطة الإنقاذية الأسبوع المقبل ومجلس الوزراء لآلية التعيينات

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