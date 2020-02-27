living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مريضة بمستشفى فتوح - كسروان.. هل هي مصابة بـ"كورونا" وماذا في التحاليل الأولية؟

27
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضحت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي البوار والطاقم الطبي في بيان، تعليقا على "شائعات غزت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا"، أن "الخبر المتداول صادر عن أشخاص لا صلة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالعلوم الطبية، مع ما يحمله ذلك من عدم دقة في المعلومات المتناقلة ويهدف إلى إثارة البلبلة".

ولفت إلى أن "العوارض التي تعاني منها المريضة، لا تمت إلى عوارض الكورونا كما يظهر في التحاليل الأولية التي أجريت لها بإشراف طاقم طبي من إختصاصات مختلفة. وتشير التحاليل الأولية إلى إلتهاب بكتيري، وليس فيروسي مع مضاعفات في عمل القلب والسكري، وإن الإجراءات الوقائية متخذة وفقا للأصول. كما أن التنسيق قائم والتواصل كامل مع الطواقم المختصة في وزارة الصحة العامة لمتابعة أي حالة مشكوك بها".

وأوضحت أن "المؤسسة هي صرح استشفائي يستقبل المرضى"، متمنية من الجميع "عدم ركوب موجات الشائعات والهلع التي لا أساس لها ولا تخدم أحدا حتى من يثيرها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout