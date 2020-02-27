الإشتباه بحالة "كورونا" في صور!

يستعد فريق متخصص من الصليب الاحمر اللبناني في صور لنقل حالة مشتبه الى درجة كبيرة بإصابتها بفايروس كورونا المتجدد من احد المراكز الطبية في منطقة صور الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت .

وكانت الاشتباه بالحالة قد جرى بعد ظهور عوارض شبيهة بعوارض كورونا مع ارتفاع في درجات الحرارة مما ادى الى مخاطبة فورية لوزارة الصحة خاصة ان الحالة كانت في زيارة الى ايران بحسب ما قال مطلعون او على تماس مباشر مع احد العائدين من الزيارة.

وينتظر ان تخضع الحالة للفحوصات الخاصة بفايروس كورونا للتأكد من الحالة بشكل تام.

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