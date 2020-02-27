كنعان: انهينا "الاثراء غير المشروع" وعلّقنا 3 مواد وسنباشر الاربعاء برفع السرية المصرفية والاموال المنهوبة

A + A -

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: سامي الجميل، الان عون، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، علي فياض.

كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، منسقة مشروع مكافحة الفساد في الUNDP ديانا فرتانيان، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.

واشار النائب كنعان عقب الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات الى أن "اللجنة انهت انهت دراسة قانون الاثاء غير المشروع وتعديلاته وعلّقت 3 مواد لإعادة الصياغة، على أن تباشر في الجلسة التي ستعقدها الأربعاء المقبل مناقشة اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة".