المهمّ نبقى حاميينه من فساد الداخل وطمع الخارج. الوزير باسيل : مرّ ببالي شريط النفط على مدى 10 سنين

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غرد "رئيس التيار الوطني الحر" وتكتل " لبنان القوي" الوزير السابق النائب جبران باسيل على حسابه عبر تويتر قائلاً: "من ورقة مخرطش عليها، لحفارة ضربت اليوم أول ضربة بالبحر، مرّ ببالي شريط النفط على مدى 10 سنين من القانون، للمراسيم، للهيئة، لدورة التراخيص والتصنيف والعقود والتلزيم؛ مشوار طويل تمسخروا عليه وشكّكوا فيه، حتّى الحلم صار حقيقة".



وأضاف: "بذكر كل اللبنانيين اليوم بالخير، يلّي تعبوا لوصلنا لهون وحتى يلّي عرقلوا، لأن كل لبنان رح يستفيد؛ وبقول النفط والغاز كنز مخبّأ ببحرنا وبرّنا واكيد رح يظهر، المهمّ نبقى حاميينه من فساد الداخل وطمع الخارج".