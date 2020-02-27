وزير الطاقة والمياه يرد !

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر البيان التالي:

ردا على المعلومات المغلوطة المتداولة عن تأجيل موعد إطلاق التنقيب عن النفط من الثلثاء الفائت إلى اليوم الخميس مما يحتم كلفة على خزينة الدولة، يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة ان سفينة الحفر التي وصلت إلى لبنان يوم الثلثاء الفائت تتطلب بضعة أيام قبل البدء بأعمال الحفر، وذلك لتزويدها بمعدات ولوازم الحفر من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، وليس كما روج بانتظار زيارة فخامة الرئيس، كما لا أعباء مالية على الخزينة، وبالتالي فإن عملية الحفر ستبدأ في الأيام القليلة القادمة. كما يهم وزارة الطاقة التأكيد على أنها سوف تقوم بالإعلان عن تقدم الأعمال والنتائج تباعا، وان عملية الاستكشاف هي عملية تقنية بحت.

لذا يتمنى المكتب الإعلامي على الجميع التأكد من الاخبار من مصدرها قبل نشرها والتداول بها، حفاظا على سمعة لبنان للحرصاء عليها وعلى صدقية كل خبر منشور له علاقة بالصناعة البترولية".