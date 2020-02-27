الرئيس عون اطلق عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4

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أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، عمل الباخرة Tungsten Explorer التابعة لشركة "توتال"، والتي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، وذلك في حضور مديري شركة توتال ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول السيد وليد نصر.

الرئيس عون

وتحدث الرئيس عون فقال: "اني سعيد بوجودي بينكم في هذه المناسبة، ولا شك في ان المجهود الذي بذل في الاستطلاع والكشف عن وجود الموارد الغازية او البترولية كان مهما جدا، الا ان الاهم اليوم هو الشركات التي تقوم بالاستخراج والتي هي الاساس. وقد تعاونا جميعا وعملنا كي نستخرج هذه المواد. من هنا، فان اليوم هو يوم سعيد لنا ولكافة اللبنانيين. ونأمل في ان يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه. اليوم هو يوم تاريخي، فبداية اي مشروع كبير تعتبر بداية تاريخية."

وشكر رئيس الجمهورية شركات توتال وايني ونوفاتك على جهودها، متمنيا ان يكون هناك تعاون معها في مجالات اخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

كلمة الرئيس دياب

ثم تحدث الرئيس دياب فقال: " من وسط الظلام الدامس تنفتح اليوم كوة نور كبيرة فتوسع دائرة الامل بتجاوز لبنان الازمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين. انه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر بالبر مستقبل لبنان الجديد الذي نريده ان يعود مزدهرا يضج بالحياة كما كان دائما، ويضخ الأمل في الايام والسنوات المقبلة وينعش مستقبل الاجيال ويطوي صفحات الاحباط ويشكّل محطة تحوّل في هوية لبنان الاقتصادية وينشر عبر البحر نحو العالم كما فعل الفينيقيون، ويتمدد في البر في عمقه العربي، فيعود لبنان منارة الشرق وصلة الوصل بين العرب والعالم. هذا يوم سيذكره التاريخ وسيكون نقطة التحول في كسر نمطية الاقتصاد اللبناني وبناء اعمدة ثابتة لمستقبل الاجيال والبلد. ان اللبنانيين يتطلعون الى هذه المحطة باعتبارها نافذة كبيرة يعبرون منها خارج الاحباط والخوف على المستقبل ومنه .

هنيئا للبنان حفنة التراب الاولى التي ستخرج من حفرة الامل في البحر لتردم في البر حفر الازمات التي تحبس انفاس اللبنانيين."

كلمة نصر

ثم تحدث نصر فاكد "اننا بدأنا العمل في العام 2013 واطلقنا الدورة الاولى للتراخيص ثم اعددنا القوانين والمراسيم اللازمة، الا اننا لم نستطع ان نلزم الا في اول جلسة للحكومة الاولى في عهد فخامتكم لنعود ونطلق دورة التراخيص من جديد ولزمنا بلوك 4 و9، للكونسورتيوم من توتال وايني ونوفاتك. وبدأنا العمل مع هذه الشركات في اول خطة للاسكتشاف التي وافقت عليها الهيئة ووزارة الطاقة وتمّت كل التحضيرات الادارية والتراخيص والامور اللوجستية حتى تمكنا من الوصول الى هذا النهار. ان هيئة البترول قامت بكل المهام التي كان عليها القيام بها، وكان هناك تعاون كبير من كل الوزارات والجهات المعنية، ونود ان نشكرهم على ذلك. اليوم نحن في موقع البئر وفوقه مباشرة وسيتم الحفر بعد يومين كي نصل الى 4100 متر من سطح المياه. وسيكون هناك ممثلون عن الهيئة والجيش اللبناني والامن العام والجمارك موجودين على السفينة كي نتابع اعمال الحفر بشكل يومي. كما ان شركة توتال ستقدم تقريرا يوميا الى هيئة البترول عن عملية الحفر وكيفية اتمامها ونتائجها. ونحن بالطبع سنبلغ معالي الوزير، الذي سيبلغكم بدوره بكل النتائج يوميا، على امل ان تكون النتيجة جيدة. وكما تعلمون اجرينا مسحا جيولوجيا كاملا لكل البحر اللبناني ولكن تأكيد هذا المسح يتم من خلال هذا البئر باعتباره الاول. وغرفة الداتا في وزارة الطاقة اصبحت مجهزة وكاملة بكل الداتا والبرامج، ونحن سنقوم بعملنا في الاشهر المقبلة لمواكبة الشركة في العمل. وان شاء الله تكون النتيجة ايجابية كي نحفر ابار مستقبلية في البلوك 4، كما اننا نموم بالتحضيرات نفسها للبلوك 9 وان شاء الله نحفر فيه في خلال هذه السنة حيث اننا نقوم حاليا بتحديد موقع البئر واجراء التحضيرات اللوجستية اللازمة لذلك."