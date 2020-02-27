عن فيروس الكورونا .. هذا ما طلبه وزير التربية

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أعلن وزير التربية طارق المجذوب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الإعلام ندى عبد الصمد على "أننا أطلقنا اليوم دورات التدريب على الوقاية الصحية من الكورونا في المدارس"، داعيًا الى "التنبه لغياب التلامذة عن المدارس والتدقق بدوافع الغياب عبر التواصل اليومي مع ذويهم".

وشدد المجذوب، على "ضرورة تطبيق مضمون التعميم رقم 7 المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا والتزام معايير النظافة والتعقيم تحت طائلة المسؤولية".

من جهتها، شددت وزيرة الإعلام ندى عبد الصمد على أن "الوقاية خير من العلاج وبالتوعية نحصن أنفسنا من فيروس كورونا والقاعدة الذهبية التي يجب اتباعها هي "لا هلع ولا استسهال" في التعامل مع الوضع الناشىء وكأن شيئاً لم يكن".

ولفتت عبد الصمد، الى أن "الحذر واجب واتباع الارشادات الصحية ضروري وأوليتنا في هذه المرحلة نشر المعلومة الدقيقة من مصدرها".

وأضافت، "لتكن أولويتنا المعلومة الطبية الدقيقة ولنعتمد الإيجابية في مقاربة الأمور ومستشفى رفيق الحريري يصدر تقريرًا يوميًا ويتم نشره عبر موقع الوكالة الوطنية للاعلام".

وشددت على أن "باتحادنا سنتغلب على فيروس الكورونا وسنجتاز الأزمة ونتمنى تعاون الجميع لأن المسؤولية وطنية".