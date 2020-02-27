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هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

27
FEBRUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا كما تنشط الرياح احيانا وتهطل امطار خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء، خاصة في الداخل. وجاء في النشرة الاتي:

 
- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى صباح السبت حيث يتأثر تدريجاً بمنخفض جوي، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر، ويستمر حتى ظهر الاحد.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
 
الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا كما تنشط الرياح احيانا وتهطل امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء خاصة في الداخل.
 
السبت: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بالحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم، وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الليل تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى 70 كلم/س خاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على 1600 متر وما فوق، وتتدنى ليلا لتلامس 1400.
 
 
- درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.
 
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 17,34
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