كمين محكم في حيّ السلم يوقع بسارق سيارات

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية، ونتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر هذا المكتب من تحديد هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال سرقة السيارات الحديثة والرباعية الدفع ضمن عدة مناطق في محافظة جبل لبنان.

وبتاريخ 21/2/2020، نفذت قوة من المكتب المذكور كميناً محكماً أسفر عن توقيف المشتبه به في محلة حي السلم، ويدعى م. ح. (مواليد عام 2000، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة 5 سيارات حديثة ورباعية الدفع ضمن محافظة جبل لبنان، وبيعها وتهريبها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين."